la celebrazione in piazza duomo

Sono 12.219 i migranti sbarcati sulle coste del Siracusano in un anno, dall’aprile del 2022 fino al marzo scorso. Il dato è stato fornito dalla Questura di Siracusa, in occasione della festa della polizia, per i suoi 171 anni, che si è celebrata in piazza Duomo, in Ortigia, il centro storico della città.

Immigrazione, emergenza non semplice

“Un fenomeno complesso quello dell’immigrazione, che non prevede soluzioni semplici. In un mondo globalizzato in cui tanti esseri umani sono privati, nei loro paesi, dei diritti elementari, fermare l’Elpis, la speranza di una vita migliore è praticamente impossibile” ha detto il questore di Siracusa, Benedetto Sanna, nel corso del suo discorso a cui hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città.

In merito all’attività della polizia sul fronte dell’immigrazione, la Questura ha rilasciato 3608 permessi di soggiorno mentre sono stati 1096 i respingimenti, 57 i provvedimenti di espulsione.

Droga, fenomeno allarmante

L’altra emergenza è certamente legata al traffico ed al consumo di droga. Il questore ne ha anche discusso nelle settimane scorse durante una puntata della trasmissione Sulle strade di Siracusa. Nel corso dell’anno, la polizia ha posto sotto sequestro circa 24 kg di sostanze stupefacenti.

“La domanda non accenna a diminuire, anzi, ed interessa trasversalmente tutte le fasce sociali. I numerosi arresti di spacciatori e trafficanti e il sequestro di ingenti quantitativi di droga, hanno arginato ma certo non stroncato il fenomeno. Il business è ormai diventato troppo allettante, tanto da indurre una moltitudine di persone, di tutte le età, ad improvvisarsi spacciatori” ha detto il questore Sanna.

Violenze di genere

Durante l’anno sono state arrestate 283 persone, preoccupante sono le violenze nei confronti delle donne. “Purtroppo le violenze di genere non hanno ancora intrapreso una auspicata e significativa curva discendente, nonostante i positivi effetti dei numerosi ammonimenti del Questore istruiti dalla Divisione Anticrimine della Questura. Non si può certo dire che manchino le norme penali di tutela” ha aggiunto il questore di Siracusa.

I premiati

ATTESTATO DI BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

Vice Isp. in quiescenza Giuseppe RENDA tramite Commissariato P.S. LENTINI

Ass. Capo Coord. Emanuele TIRALONGO Ufficio Immigrazione

Traevano in salvo due persone all’interno di un edificio in fiamme provvedendo, nel contempo, a

spegnere l’incendio. Mineo (CT) 04 luglio 2012

ENCOMIO SOLENNE

Vice Ispettore Andrea PAPA Squadra Mobile

ENCOMIO

Sost.Comm. Benedetto BOLLACI Squadra Mobile

Vice Ispettore Paolo CANNATA Div. Anticrimine

Sovrintendente Salvatore CONTI Squadra Mobile

Ass. Capo. Coord. Salvatore RIZZA Squadra Mobile

LODE

Vice Ispettore Giuseppe MALLIA Squadra Mobile

Ass. Capo. Coord. Antonino MICELI Squadra Mobile

Ass. Capo. Coord. Alessandro RIZZA DIGOS

ENCOMIO SOLENNE

Ispettore Massimo ANASTASI

Ispettore Antonio MOSCATO