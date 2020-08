La Ong tedesca

Durissima denuncia di Sea Watch International, la Ong tedesca impegnata nei salvataggi in mare dei migranti, contro le autorità maltesi in merito allo sbarco dei 67 migranti approdati ieri mattina sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino. Dalle informazioni fornite dai militanti dell’Ong, quel gommone era stato intercettato dall’aereo Moonbird, ma soprattutto “Malta si è limitata a distribuire i giubbotti salvagente indicando la direzione per raggiungere l’Italia” si legge in un tweet in inglese di Sea Watch International, per cui i migranti sono stati esposti a rischio di perdere la vita.

Intanto, i 67 migranti sono stati trasferiti in un agriturismo sulla statale 124, tra Siracusa e Floridia. Si tratta del secondo sbarco nel Siracusano a distanza di poche ore: il primo si è verificato a Marzamemi dove sono arrivati a bordo di una barca a vela 49 migranti, trasferiti in un centro di accoglienza, a Siracusa. Questa sequenza di arrivi sulle coste della Sicilia sudorientale fa sorgere il sospetto da parte degli inquirenti del ripristino di questa rotta da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono i drammatici trasferimenti dall’Africa alle porte dell’Europa. Negli anni scorsi, si sono verificati numerosi sbarchi di migranti a bordo di piccole imbarcazioni, spesso a vela, capaci di eludere i controlli. E’ solo una ipotesi, molto dipenderà da quanto accadrà nelle prossime ore.

Frattanto, la situazione a Lampedusa è cambiata: come riporta l’Ansa, sono 307 i migranti che, fra la notte scorsa e stamattina, hanno lasciato l’hotspot dell’isola dove ci sono ancora 1.219 persone. La notte scorsa 87 extracomunitari sono stati imbarcati sulle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono già arrivate a Porto Empedocle. Di loro 55 sono stati già fatti salire su un pullman che li sta portando in centri d’accoglienza dell’Abruzzo. Gli altri resteranno in strutture siciliane. Il pattugliatore Dattilo della Guardia costiera ha invece già concluso l’imbarco di altri 220 migranti dell’hotspot. Secondo quanto si apprende la sua destinazione sarebbe il porto Ragusano di Pozzallo.