Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo di nei confronti di due egiziani, rispettivamente di 21 e 35 anni, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo sbarco nel lido

Secondo quanto svelato dalle indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, erano al timone di un barcone con 69 migranti, sbarcati nel pomeriggio del 26 agosto a ridosso di un lido di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Nel corso delle testimonianze degli stranieri, che sono di varie nazionalità, sarebbe emerso il ruolo dei due egiziani, i quali sarebbero stati al comando dell’imbarcazione, salpata dalla Libia.

Non c’erano acqua e cibo

I due si sarebbero alternati alla guida e alla gestione dell’apparecchiatura elettronica a disposizione, tra cui un GPS e un telefono satellitare, consegnati alla partenza dai libici. Il racconto dei migranti, come fanno sapere dalla Questura di Siracusa, ha messo in evidenza la scarsa disponibilità di cibo e acqua durante tutta la lunga traversata.