Uno sbarco di migranti è avvenuto questa mattina nelle acque del Plemmirio, a Siracusa. Intorno alle 8.30 un barcone con a bordo circa quaranta persone è stato avvistato e successivamente raggiunto da Guardia Costiera e Polizia di Stato dopo l’approdo sulla scogliera.

Le indagini

I migranti sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine e stanno ricevendo le prime attività di assistenza previste dai protocolli di accoglienza. Avviate le indagini per verificare se tra loro ci sono gli organizzatori della traversata in mare