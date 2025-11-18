Uno sbarco di migranti è avvenuto questa mattina nelle acque del Plemmirio, a Siracusa. Intorno alle 8.30 un barcone con a bordo circa quaranta persone è stato avvistato e successivamente raggiunto da Guardia Costiera e Polizia di Stato dopo l’approdo sulla scogliera.
Le indagini
I migranti sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine e stanno ricevendo le prime attività di assistenza previste dai protocolli di accoglienza. Avviate le indagini per verificare se tra loro ci sono gli organizzatori della traversata in mare
