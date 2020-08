Sono in quarantena in un agriturismo

Sono risultati positivi al Covid19 5 dei 67 migranti sbarcati ieri mattina a bordo di un gommone sulla spiaggia di Punta delle Formiche, nel territorio di Pachino. Nei confronti di altri 4, saranno rifatti i tamponi, in quanto la loro condizione, sotto l’aspetto sanitario, è ancora dubbia. Tutti quanti sono in quarantena, isolati in un agriturismo sulla 124, tra Floridia e Solarino, come disposto dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto dopo un vertice con le forze dell’ordine.

Ma sull’approdo di ieri dei 67 migranti, è stata mossa un’accusa durissima da parte Sea Watch International, la Ong tedesca impegnata nei salvataggi in mare dei migranti, contro le autorità maltesi. Dalle informazioni fornite dai militanti dell’Ong, quel gommone era stato intercettato dall’aereo Moonbird, ma soprattutto “Malta si è limitata a distribuire i giubbotti salvagente indicando la direzione per raggiungere l’Italia” si legge in un tweet in inglese di Sea Watch International, per cui i migranti sono stati esposti a rischio di perdere la vita.

Frattanto, continua il caos migranti a Lampedusa, dove ormai, con l’hotspot che ha superato la capienza massima, la situazione è di vera emergenza.

Ancora oggi, il sindaco di Lampedusa Martello ha incontrato una rappresentanza di imprenditori, commercianti e cittadini dell’isola fortemente preoccupati per l’ondata di sbarchi ed il pericolo di contagi. Appresa notizia della convocazione a Roma, il primo cittadino, che aveva annunciato l’intenzione di proclamare uno sciopero generale a Lampedusa, ha informato che lo stesso al momento non ci sarà in attesa dell’esito dell’incontro romano. Durante la riunione di oggi tenutasi in municipio, un gruppo di cittadini ha protestato contro gli sbarchi e non è mancato chi ha chiesto le dimissioni di Martello ritenendolo responsabile di una cattiva gestione dell’isola.

E sulla vicenda migranti è intervenuto Aurelio Russo, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. “Dio perdoni noi che lasciamo morire uomini, donne e bambini in quel mare mediterraneo che è diventato il cimitero monumentale del terzo millennio di cui ci sarà chiesto conto”.