Sono due le persone rimaste gravemente ferite nell’incidente stradale avvenuto stamane sulla Statale 194 in contrada Marcellino, nel territorio di Lentini, nel Siracusano. A scontrarsi sono stati una Jeep, alla cui guida c’era un uomo e un camion, provenienti da direzioni opposte.

I mezzi ribaltati

I mezzi si sono ribaltati ed i tecnici dell’Anas, per motivi di sicurezza, hanno chiuso il tratto di strada al transito dei mezzi mentre le indagini su questo impatto frontale sono in mano ai carabinieri. Uno dei due mezzi, stando ad una prima ricostruzione, ha invaso la carreggiata opposta ma non si comprendono ancora le ragioni, se per un sorpasso azzardato, per distrazione o magari per un malore.

Coinvolta un’altra auto

Nell’ incidente è rimasta coinvolta una Audi “A3”, i cui occupanti sono rimasti illesi. I feriti sono stati trasportati a bordo delle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.