intervento dell'elisoccorso

E’ di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla circonvallazione di Avola.

Tre auto coinvolte

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Avola, nello schianto sono rimaste coinvolte tre macchine: ad avere la peggio uno degli occupanti dei veicoli, per cui si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento in un ospedale di Catania.

Un ferito grave

Le sue condizioni sono ritenute gravi, la prognosi è riservata, stando ad alcune fonti investigative. Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto, non sono ancora chiare le responsabilità in questo incidente ma è probabile, come spesso capita in questi casi, che la velocità e la distrazione, abbiano giocato un ruolo importante.