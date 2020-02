È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale di Siracusa, a scontrarsi sono stati un furgone ed una macchina. A causa dell’impatto il furgone si è ribaltato ed il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dei vigili urbani per estrarre l’uomo che è poi stato condotto al pronto soccorso per essere visitato.

Le sue condizioni non sembrerebbero gravi ma sono in corso degli accertamenti. Frattanto, sono stati eseguiti dei rilievi sul tratto in cui si è verificato l’incidente.