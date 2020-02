L'incontro è avvenuto a Catania

Pace fatta, dopo gli scontri in queste ultime settimane , tra la Fondazione Inda, che organizza gli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa , ed il Parco archeolgico, gestore dell’antica cavea. Al centro della questione la convenzione con costi aggiuntivi per l’Inda rispetto agli anni scorsi.

L’accordo è stato raggiunto nella tarda serata di ieri, nel Palazzo della Regione a Catania, nel corso di un incontro voluto dal presidente della Regione, Nello Musumeci , “finalizzato a superare ogni criticità relativa alla procedura di rinnovo della Convenzione con l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, convenzione scaduta nel 2013 e finora rinnovata tacitamente” fanno sapere dall’amministrazione regionale.

Allo stesso tavolo erano seduti il delegato dell’Inda Marina Valensise, accompagnata dal Soprintendente della Fondazione Antonio Calbi, la Soprintendente di Siracusa Donatella Aprile e il direttore del Parco Calogero Rizzuto.

“Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato Musumeci – per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito al raggiungimento della intesa. Le istituzioni culturali e la Regione dimostrano, anche in questa vicenda, di cooperare nell’interesse della valorizzazione del nostro patrimonio e del suo rispettoso utilizzo. Da quest’anno inizia un nuovo rapporto di collaborazione tra l’Inda e le istituzioni regionali, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle diverse competenze”.