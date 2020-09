È di 4 feriti il grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania all’altezza dello svincolo per Lentini. Nello scontro, secondo una prima ricostruzione, sono rimasti coinvolti tre auto ed un furgone ma gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per comprendere cosa è accaduto. Una delle persone rimaste ferite nell’incidente è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ma non trapela ancora nulla sulle sue condizioni di salute. L’incidente ha creato molti disagi alla circolazione, si sono registrati dei rallentamenti.