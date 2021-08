verifiche sulle cause del problema

E’ scoppiata la fogna a Marzamemi, uno dei borghi marinari più suggestivi del Siracusano, nella punta estrema della Sicilia orientale.

Il video con i liquami

Nel video, realizzato da Ivan Sortino, i liquami hanno ricoperto piazza Regina Margherita, il cuore della movida, mandando all’aria la serata per le tante persone che, ogni fine settimana, si recano qui per trascorrere delle serate, e per i titolari dei locali, perlopiù legati alla ristorazione, che hanno perso dei notevoli incassi.

Movida saltata

E così, la movida si è interrotta, quasi tutti si sono rimessi in macchina o in sella alle moto per tornarsene a casa o provare ancora a salvare la serata andando da un’altra parte. Non è la prima volta che si verifica un problema alla rete fognaria nella zona di Marzamemi, evidentemente ci sono delle criticità nel sistema, più volte segnalato dai residenti e dagli esercenti.