La protesta dei titolari degli stabilimenti balneari

Un vasto tappeto di alghe ricopre la spiaggia di Marzamemi

I titolari degli stabilimenti chiedono la pulizia del litorale

Appello al Comune di Noto

A pochi giorni dalla riapertura degli stabilimenti balneari una mareggiata sul litorale di Marzamemi rischia di complicare le cose per i titolari delle strutture. Un vasto tappeto di alghe si è posato su una vasta porzione di spiaggia, per cui è stato richiesto un intervento di pulizia che spetta al Comune di Noto. Il Comitato lidi di Marzamemi ha lanciato un appello all’amministrazione comunale perché provveda alla bonifica.

L’appello degli imprenditori

“E’ importante – spiega a BlogSicilia, Salvatore Muccio, proprietario di uno stabilimento balneare – che il Comune ci dia ascolto perché qui ci sono in gioco gli interessi di una fetta importante del territorio, con evidenti ricadute occupazionali. Rappresentiamo, nel nostro piccolo, un pezzo di economia di questa fetta della provincia di Siracusa, per questo ci auguriamo che il Comune di Noto metta a disposizione le proprie risorse”.

La stagione balneare

La stagione balneare in Sicilia partirà il 16 maggio. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore regionale dell’Ambiente, Toto Cordaro. Fino a sabato 15, quindi, sono sospese le attività degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l’Isola. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza.

Stesse regole del 2020

Mare si, ma con cautela, dunque visto che le regole per le spiagge per l’estate 2021 saranno le stesse già viste lo scorso anno. Si tornerà al mare ma, ovviamente, senza assembramenti e col divieto di fare feste. Inoltre ci sarà l’obbligo di prenotazione. Ad ora è previsto ancora il divieto dell’utilizzo delle cabine in modo promiscuo. La fruizione delle cabine è più “libera” per i conviventi o appartenenti allo stesso nucleo familiare.