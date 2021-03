in via barresi, nella zona nord di siracusa

Un rogo è scoppiato in una abitazione in via Barresi

Padre e figlia salvati dalla polizia

Il fuoco si è originato da una termocoperta andata in corto

Gli agenti delle Volanti hanno tratto in salvo un padre, 79 anni, e la figlia, nella cui abitazione, in via Gaetano Barresi, nella zona nord di Siracusa, è scoppiato un incendio.

Coperta termica in corto

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, spente poi dai vigili del fuoco, si sono originate da una coperta termica, presumibilmente andata in corto circuito. Si sono vissuti momenti di grande apprensione nell’appartamento e le urla dei proprietari sono state ascoltate dai vicini che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Il soccorso della polizia

Il personale delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, si è precipitato nell’abitazione, insieme ai pompieri, riuscendo a portare via l’uomo e la figlia, che erano in stato di shock. Hanno temuto per la propria incolumità ma, per fortuna, le forze dell’ordine sono arrivate in tempo, prima che l’incendio potesse trasformarli in delle torce umane. I vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro per verificare se vi sono stati danni strutturali alla casa.

Un caso simile nel Ragusano

Nel gennaio scorso, si è salvata una donna di 88 anni, scampata ad un incendio divampato nella sua abitazione, a Ragusa. Il rogo si sarebbe originato pure in questo caso dalla coperta elettrica che l’anziana avrebbe dimenticato di spegnere. In breve tempo, si sono scatenate le fiamme che si sono propagate nella stanza da letto della pensionata. La vittima avrebbe fatto in tempo ad alzarsi, qualche altro istante in più ed avrebbe rischiato di trasformarsi in una torcia umana.

Donna morta nel Palermitano

Nei giorni precedenti all’incendio a Ragusa, a Monreale, nel Palermitano, una donna è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La vittima, 91 anni, Giuseppa Balistreri, si sarebbe accorta troppo tardi delle fiamme che sarebbero partite da una stufa forse andata in corto circuito. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo.