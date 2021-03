accusato di tentata estorsione, è in carcere

Un giovane arrestato per tentata estorsione ai danni della madre

La donna è stata picchiata perché non voleva dargli i soldi

Sono stati gli agenti di polizia a condurre le indagini

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato, con l’accusa di tentata estorsione nei confronti della propria madre, un ventunenne, R.A., con precedenti penali. Il giovane, secondo quanto emerso nelle indagini, era ai domiciliari in quanto condannato per traffico di droga e la convivenza con la madre sarebbe stata difficile, specie per la donna, a cui, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto, in modo pressante, dei soldi.

Il rifiuto e le botte

Il rifiuto della donna ha innescato una violenta reazione del figlio che le ha scagliato contro un’aspirapolvere, colpendola con schiaffi e pugni. “I poliziotti hanno fatto piena luce su una lunga serie di violenze domestiche che il figlio infliggeva alla donna tra le mura domestiche” spiegano dalla Questura di Siracusa. Il giovane è stato prelevato e condotto in carcere, nel penitenziario di Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Un caso a Pachino

Gli agenti del commissariato di polizia di Pachino hanno arrestato un uomo, 34 anni, di Pachino, con precedenti penali con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre. Secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, la donna, intorno alle 14 di ieri, sarebbe stata aggredita dal figlio dopo il suo rifiuto a consegnargli 50 euro, soldi che gli sarebbero serviti per i suoi vizi. A quel punto, l’uomo avrebbe sferrato alla madre un pugno in pieno viso, procurandole lesioni e deficit visivi all’occhio sinistro.

Una condanna

Nei mesi scorsi, il tribunale di Siracusa ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione per tentata estorsione alla madre un uomo di 33 anni, M.M., residente ad Avola, nel Siracusano. L’uomo, difeso dall’avvocato Natale Vaccarisi, era stato tratto in arresto dalla polizia perché, secondo la tesi delle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la vittima che si sarebbe rifiutata di consegnargli il denaro.