Simboli fascisti, impressi con lo spray, sono stati disegnati nella sede siracusana di Sinistra italiana a 24 ore dalla celebrazione della festa del 25 Aprile.

Fratoianni, “presenteremo interrogazione parlamentare”

“Per la terza volta ancora – dice Nicola Fratoianni, parlamentare nazionale di AVS – una volta la loro sede è stata imbrattata stanotte con simboli fascisti e con scritte piene di insulti, all’indomani della Festa della Liberazione. In attesa che le forze dell’ordine individuino i responsabili di questo ennesimo gesto, stupido e vigliacco come è nelle caratteristiche tipiche dei fascisti, ringraziamo tutti coloro che in queste ore stanno esprimendo solidarietà a Sinistra Italiana. Come Alleanza Verdi e Sinistra presenteremo un’interrogazione parlamentare. A Siracusa, come in tutto il Paese, non ci facciamo intimidire e continueremo nel nostro impegno e nella lotta per la giustizia sociale ed ambientale, a strenua difesa dei principi antifascisti su cui si basa la nostra democrazia”.

Cgil, “gesto ignobile”

“Un gesto ignobile – dichiara Roberto Alosi, Segretario della Cgil di Siracusa- che offende la memoria di chi ha combattuto contro il nazifascismo e che rappresenta un attacco non solo a una forza politica, ma a tutta la comunità democratica siracusana. La Cgil di Siracusa, che ha nella Costituzione antifascista il suo fondamento e nella libertà e dignità del lavoro il suo orizzonte, condanna con fermezza ogni tentativo di riportare odio, razzismo e intolleranza nella nostra società. Non ci faremo intimidire. Al contrario, rilanciamo l’impegno unitario per una città aperta, solidale, inclusiva”.

Pd, “solidarietà a Sinistra italiana”

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Sinistra Italiana di Siracusa – dice il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana – per l’atto vandalico ai danni della loro sede, con scritte offensive e croci celtiche. Un atto grave, perpetrato nel giorno della celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Proprio la data del 25 aprile aggrava il gesto, non rubricabile a semplice bravata di qualche facinoroso. Auspichiamo che la doverosa condanna di questo gesto venga esplicitata da tutte le forze politiche locali, senza alcun tentennamento”

La condanna del M5S

“Il Movimento 5 Stelle di Siracusa esprime la propria ferma condanna per il vile gesto compiuto ai danni della sede di Sinistra Italiana, imbrattata con scritte e simboli fascisti proprio all’indomani delle celebrazioni del 25 Aprile.

Si tratta di un atto inaccettabile che testimonia il clima avvelenato in cui anche a Siracusa la politica è precipitata. Auspichiamo che le Istituzioni locali, a partire dal Comune di Siracusa, e tutte le forze politiche, a partire da quelle di centrodestra, prendano con forza le distanze da quanto accaduto” dicono il parlamentare Filippo Scerra ed il deputato regionale Carlo Gilistro si uniscono nella condanna dell’episodio e portano la loro piena solidarietà a Sinistra Italiana.