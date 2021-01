manifestazione a siracusa

I Cobas scendono in piazza a Siracusa

Meno studenti in classe

No alle classi pollaio

Assunzione dei docenti precari

Riduzione degli alunni per classe ed assunzione immediata dei precari della scuola. Sono le richieste dei docenti Cobas che tornano a protestare e lo faranno a Siracusa lunedì pomeriggio alle 17 davanti agli Uffici Scolastici regionali e provinciali.

La crisi

“L’ emergenza che ha mostrato la condizione disastrosa della scuola pubblica italiana portandola all’interruzione delle lezioni (o al forte depotenziamento attraverso la DAD) e di fatto alla perdita del diritto costituzionale all’istruzione per un’intera generazione che ne sta subendo, anche psicologicamente, i danni” spiegano i docenti dei Cobas.

Classi pollaio

“La ministra Azzolina, – spiegano i Cobas- è entrata al MIUR affermando che avrebbe preso di petto le classi pollaio ed ha continuato a ribadire lo stesso concetto anche nel corso della pandemia. Queste sono le parole e i fatti? I fatti ci dicono che nemmeno un euro è stato stanziato né nel Recovery Plan né in Finanziaria per la riduzione del numero di alunni per classe e il problema del sovraffollamento delle classi è letteralmente scomparso nelle recenti linee guida emanate dal MIUR.

Le proposte

Tra le proposte dei Cobas ci sono l’impiego di un punto di PIL per finanziare la scuola pubblica; l’utilizzo dei fondi, europei o nazionali, per la riduzione del coefficiente del numero di alunni per classe (massimo 20 alunni e 15 in presenza di alunne/i con disabilità) e per il conseguente ampliamento dell’organico, docente e Ata da stabilizzare al più presto; non ultima la programmazione di un tracciamento capillare e diffuso all’interno delle scuole. “Non vogliamo,- concludono i Cobas – rientrare nella scuola stracciona che abbiamo conosciuto prima della pandemia, vogliamo una scuola pubblica di qualità, unico vero e reale deterrente alla sua progressiva privatizzazione. Così, – continuano – le scuole, che hanno appena finito di raccogliere le iscrizioni, procederanno con i soliti coefficienti a costruire le classi iniziali, come se non si fosse nel pieno di una pandemia”.