La curva epidemiologica preoccupa, e tanto, i sindaci. Quello di Francofonte, Comune a nord del Siracusano, ha seguito il percorso già tracciato dai colleghi di Portopalo, Palazzolo Acreide, Carlentini, Lentini, Floridia e Melilli, imponendo lo stop alle lezioni negli istituti comunali: alla scuola materna, primaria e secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ed alla materna comunale “Regina Elena”.

“La salute dei piccoli studenti francofontesi prima di tutto” afferma il sindaco Daniele Nunzio Lentini che pensa anche ai due decessi avvenuti nell’arco di poco tempo a Francofonte.

“Come primo cittadino, è mio obbligo tutelare la salute – dice il sindaco Daniele Nunzio Lentini – dei francofontesi, a cominciare da tutti quei bambini che, puntualmente, frequentano gli istituti scolastici. Considerando l’evolversi della situazione epidemiologica e il conseguente incremento dei casi anche nel nostro paese, diventa necessario assumere ogni misura di contrasto e di contenimento del virus”.

Frattanto, sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi, che portano il totale a 896.Con i nuovi casi salgono così a 28.807 gli attuali positivi con un incremento di 1.001. Di questi 1.693 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1476, 16 in più, in regime ordinario e 217 in terapia intensiva con un aumento di 2 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 27.114. I guariti sono 385.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 482, Palermo 452, Messina 211, Ragusa 103, Caltanissetta 60, Siracusa 57, Agrigento 24, Trapani 18, Enna 15.

Intanto sono 27.573 i tamponi rapidi eseguiti nella giornata di ieri nelle oltre 40 le città siciliane in cui è prevista la campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus. I soggetti positivi individuati sono stati 642 (pari al 2,33 per cento). Una caccia agli asintomatici che fa schizzare il numero dei positivi rilevati di giorno in giorno.