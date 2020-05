Operazione dei carabinieri

Non gli era sembrato vero di aver trovato tutto quelle scorte alimentari in un garage. Il proprietario del locale, impegnato nelle fasi di trasferimento nella sua seconda casa, in una zona balneare di Siracusa, aveva deciso di lasciare lì tutta quella merce che Sebastiano Violante, 41 anni, disoccupato, con precedenti penali, avrebbe voluto portare via.

E’ stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile poco prima di portarsi dietro la refurtiva ma in quella rimessa, oltre ai generi alimentari, c’era dell’altro, tra cui un lettore dvd, uno stereo con casse, una

bicicletta, materiale elettrico e utensili da lavoro. Insomma, un bel bottino che, secondo quanto sospettato dal comando provinciale dei militari, avrebbe potuto piazzare al mercato nero, mettendosi in tasca dei soldi ma non aveva fatto i conti con i controlli dei carabinieri. L’uomo è stato bloccato e dichiarato in stato di arresto, in attesa del rito per direttissima che si terrà al palazzo di giustizia di Siracusa. La refurtiva è stata sequestrata e restituita al proprietario.

Nell’ambito di un’attività per il contrasto del traffico di droga, i militari della stazione di Belvedere hanno denunciato M.M., 41 anni, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

“I militari infatti, in esito ad una specifica attività informativa, hanno eseguito – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – una perquisizione domiciliare nell’abitazione dello stesso, riuscendo a rinvenire circa 6 grammi di cocaina nascosti all’interno di un barattolo in vetro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Oltre allo stupefacente, all’uomo sono stati anche sequestrati 2 mila in contanti ritenuti verosimile provento di pregressa attività di spaccio”.