è accaduto a pachino

E’ morto un anziano di 88 anni, residente a Pachino, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, si è lanciato dal balcone della sua abitazione. Il decesso è stato istantaneo, a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di provare a rianimarlo e portarlo al Pronto soccorso.

La tragedia

La tragedia è avvenuta nelle ore scorse, intorno alle 12, ed ora i militari della stazione di Pachino e della Compagnia di Noto stanno accertando se l’anziano, prima del gesto estremo, si trovasse da solo o se, con lui, c’erano altre persone.

Gli interrogatori

Saranno avviati gli interrogatori dei familiari e delle persone a lui più vicine per sapere se stesse bene oppure era in una fase difficile della sua vita.

Avvocato suicida nel Palermitano

Il mese scorso un avvocato palermitano si è lanciata da un viadotto. Sono in tanti che ancora non riescono a spiegarsi i motivi del gesto estremo. L’avvocato era stato in udienza fino al giorno prima. C’è chi racconta di avere parlato e sorseggiato con lui un caffè. Chi lo ricorda con affetto per essergli stato sempre a fianco. “Sei sta un vero amico. Non riesco a capire cosa di abbia spinto a mettere fine alla tua vita. Siamo tutti distrutti”.

Il dolore

La sensazione di incredulità è quella più frequente davanti a queste notizie. “Non riesco ancora a crederci che sia successo. Ogni tanto sarebbe bene parlare con gli amici quando si vivono questi drammi. Spesso parlare è già un inizio per cercare di venire fuori da certe situazione che appaiono insormontabili e che forse poi insieme possono essere superate. Quanto successo ieri è un gran peccato. Se ne va una persona buona. Un vero amico. Peccato non avere avuto la possibilità di aiutarti”. “Ti porterò sempre nel cuore. Addio amico mio, possa tu finalmente trovare la pace accanto al Signore che veglierà sulla Tua famiglia”.