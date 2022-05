A Fontane Bianche

La Guardia Costiera ha salvato un uomo in mare in difficoltà a Fontane Bianche, nel Siracusano. Nel primo pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa ha ricevuto una chiamata di soccorso al Numero Blu per le emergenze in mare “1530”. La segnalazione parlava di una persona di sesso maschile in difficoltà a causa del mare molto mosso e nello specchio acqueo antistante alla spiaggia libera di “Fontane bianche” del comune di Siracusa. L’uomo aveva trovato riparo su uno scoglio, a ridosso della costa rocciosa.

Il turista in difficoltà in mare

Dopo la chiamata è stato attivato l’intero dispositivo di soccorso della Guardia Costiera di Siracusa che ha impiegato da mare le Motovedette CP 325 e CP 764, assieme al personale militare via terra.

A causa delle condizioni meteomarine proibitive, con onde alte oltre 2,5 metri, è stato richiesto, anche l’intervento dell’elicottero della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania.

L’arrivo dell’elicottero

A distanza di poco tempo l’elicottero “Nemo 11-06” ha raggiunto la zona e l’aerosoccoritore imbarcato sullo stesso ha tratto in salvo il malcapitato turista ungherese recuperandolo tramite verricello. Una volta recuperato il bagnante, che versava comunque in buone condizioni di salute, l’elicottero della Guardia Costiera ha trasportato l’uomo presso all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti del caso.

Il rischio di tuffarsi nel mare grosso

La catena dei soccorsi attivata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Siracusa ha evitato che la disavventura si trasformasse in tragedia. Infatti tuffarsi in mare in queste condizioni meteorologiche proibitive ha sicuramente posto il malcapitato in serio pericolo di vita. La Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Siracusa ricorda che per qualunque emergenza in mare è possibile contattare il numero blu 1530 ed il numero unico di emergenza (NUE) 112.