“Noi lo abbiamo fatto deputato”. Esordisce con una battuta la sindaca di Portopalo di Capo Passero, Rachele Rocca, esponente di Fratelli d’Italia, replicando al parlamentare regionale della Dc, Carlo Auteri, che, nell’intervista a BlogSicilia, a proposito della sua elezione a primo cittadino nel maggio del 2023 ha detto, anch’esso con una battuta, di averla “fatta sindaco” grazie al suo sostegno in campagna elettorale.

I dati sull’elezione del deputato Ars

La sindaca snocciola dei numeri a sostegno della sua tesi. “L’onorevole Auteri ottenne la più alta percentuale di consenso proprio a Portopalo di Capo Passero, grazie al lavoro e al sostegno della nostra squadra locale, ed al supporto a livello provinciale per tutta la campagna elettorale” dice Rocca.

“Perdita di stile di Auteri”

Rocca si dice dispiaciuta sul riferimento di Auteri alla vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta insieme all’attuale vicesindaco, Corrado Lentinello. Il parlamentare regionale, affermando di essere stato l’unico politico a stargli accanto, ha tacciato entrambi di scarsa riconoscenza perché avrebbe auspicato che avessero seguito il suo percorso politico culminato con la separazione da FdI.

“Spiace profondamente – dice Rocca – la parte dell’intervista in cui vengono richiamate vicende personali e giudiziarie passate mie e del Vice Sindaco Corrado Lentinello, che nulla hanno a che vedere con il piano politico, rinfacciando addirittura il sostegno alle nostre famiglie. Una perdita di stile che non caratterizza l’onorevole Auteri che abbiamo sempre conosciuto. La vicinanza umana mostrata da parte dell’onorevole Auteri in quei momenti non è mai stata messa in discussione né dimenticata, e anzi è stata ricambiata con eguale rispetto e solidarietà, anche in occasione delle difficoltà che in tempi più recenti hanno coinvolto lo stesso Deputato. Da parte nostra non c’è mai stato alcun atteggiamento di distacco o di ripicca, ma solo la consapevolezza che l’amicizia personale non deve essere strumentalizzata per fini politici”.

“Altri esponenti politici al nostro fianco”

La sindaca di Portopalo riconosce che Auteri diede il suo sostegno alla campagna elettorale per le amministrative a Portopalo “ma anche altri sono stati al nostro fianco come l’On. Giuseppe Carta, salito sul palco durante i comizi, l’On. Decio Terrana con l’UDC, l’On. Nello Musumeci, l’On. Ruggero Razza, l’On. Salvo Pogliese e tanti altri Deputati e rappresentati di FdI e da ogni parte del Centro Destra esclusa Forza Italia”.

L’uso del simbolo di FdI

E sull’uso del simbolo di FdI, che secondo Auteri fu tolto dal partito per le vicende giudiziarie di Rocca e Lentinello, la sindaca di Portopalo è di tutt’altro avviso. “Il riferimento al simbolo di partito, richiamato – dice Rocca – nell’intervista, è invece una polemica nata ad arte in quel periodo che non ci ha mai riguardato, poiché la lista “Insieme Cambiamo” è sempre stata una lista civica, espressione della comunità portopalese. Non abbiamo mai richiesto l’uso del simbolo di Partito, pur mantenendo una chiara identità di area e un rapporto di collaborazione politica con Fratelli d’Italia, prima, durante e dopo le elezioni”.

“Noi siamo da sempre con FdI, Auteri è entrato nel 2022”

La sindaca, in merito alla sua militanza nel partito, rivendica un’appartenenza storica, “quando FdI era al 2%”, sottolineando che Auteri, “conosciuto in un corso di formazione nel nostro paese”, ne fece parte solo a partire da “febbraio 2022” per poi candidarsi “sotto quel simbolo e ottenendo il nostro sostegno. Se successivamente ha scelto di uscire dal Partito, tale decisione non può essere in alcun modo imputata o addebitata a noi, che al contrario abbiamo mantenuto la massima coerenza con il progetto politico originario”

Il rapporto con Cannata, “non siamo sudditi”

La stessa esponente di FdI precisa che non c’è alcun rapporto di sudditanza con il parlamentare nazionale Luca Cannata. “Non siamo soldati o sudditi, ma lavoriamo – afferma Rocca – in un clima di collaborazione e rispetto reciproco per tutto ciò che riguarda il territorio, l’unico riferimento in Provincia di Fratelli d’Italia e Deputato Nazionale di riferimento del Partito”

Inoltre, a proposito dei contributi regionali finiti a Portopalo su iniziativa di Auteri, la sindaca, riconoscendo “all’onorevole Auteri il lavoro svolto per Portopalo”, ricorda “che le azioni a favore del territorio rappresentano un preciso dovere istituzionale di ogni parlamentare, soprattutto in un Comune che gli ha garantito la percentuale di consenso più alta dell’intera provincia di Siracusa”

La stoccata al sindaco di Augusta

Rocca, infine, non condivide il metro di giudizio del deputato regionale della Dc che, a proposito del sindaco di Augusta, Peppe Di Mare, pure lui di FdI, si è espresso, invece, con parole amichevoli.

“Ci sorprende, inoltre, il diverso metro di giudizio – assicura la sindaco di Portopalo – con cui l’onorevole Auteri definisce coerente il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e, invece, formula valutazioni differenti nei miei confronti. La realtà è semplice: la posizione del Sindaco Di Mare e della nostra Amministrazione è identica, o forse leggermente diversa, viste le risultanze delle elezioni provinciali e delle ultime votazioni all’Ati rispetto alla linea politica del partito”.