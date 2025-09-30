Uno sbarco di 60 migranti è avvenuto nel primo pomeriggio a Portopalo d Capo Passero, nel Siracusano. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, gli stranieri sono arrivati a pochi metri dalla battigia a bordo di un’imbarcazione, poi fuggita dopo aver fatto scendere i migranti.

Sbarco sotto lo sguardo dei bagnanti

La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni bagnanti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli stranieri, perlopiù di nazionalità cingalese, sono stati trasferiti all’Hotspot di Augusta per le procedure di identificazione: le loro condizioni di salute sono ritenute buone dai medici. SR1