sequestrati anche prodotti alimentari scaduti

Gli agenti della polizia amministrativa, con l’ausilio di personale della polizia municipale e dei carabinieri, hanno elevato sanzioni per 45 mila euro al titolare di un bar in via Elorina, periferia sud di Siracusa.

All’interno dell’esercizio commerciale sono stati individuati degli apparecchi da gioco privi delle necessarie autorizzazioni, che non erano collegati alla rete statale di raccolta del gioco e non consentivano la lettura delle somme di denaro giocate.

Nel corso del controllo, il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp di Siracusa ha sequestrato 12 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti e rilevato delle inadeguatezze in materia di sicurezza alimentare.

