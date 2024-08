riunione a siracusa

La striscia di spaccate nella zona nord di Siracusa, tra Lentini e Francofonte, hanno creato molta apprensione nel territorio sia tra i commercianti sia tra gli stessi residenti che avvertono un senso di insicurezza.

Vertice dal prefetto di Siracusa

Di questo si è discusso nelle ore scorse in Prefettura, a Siracusa, in occasione della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto, Raffaella Moscarella. Ha destato molta impressione la spaccata, usando una ruspa come ariete, ai danni di un negozio di gioielleria in pieno centro a Lentini.

I controlli

“Su impulso del Prefetto all’esito dell’incontro svoltosi con il sindaco del Comune di Lentini è stato predisposto dal Questore di Siracusa, con il concorso di tutte le tre Forze di polizia, un ulteriore rafforzamento delle misure di controllo del territorio con la previsione di una presenza delle pattuglie delle forze dell’oOrdine per l’intero arco orario della giornata” si legge nella nota della Prefettura di Siracusa.

Le indagini

Le indagini sono concentrate su una banda, presumibilmente di un altro Comune, che, in questa fase storica, avrebbe deciso di agire nel nord del Siracusano. E’ probabile che vi sia una stessa mano, del resto il modus operandi per tutti i colpi è lo stesso: l’uso di una ruspa rubata.

Cosa è stato fatto fino ad oggi

Contestualmente, la Prefettura ha reso noti dei risultati raggiunti dalle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illegali. “Sul fronte della prevenzione dei reati, infatti, l’attività di vigilanza, effettuata – spiegano dalla Prefettura di Siracusa – solo dal 17 maggio al 30 luglio di quest’anno, anche attraverso 212 posti di blocco con il controllo di 1.941 persone, 1.030 veicoli e 20 esercizi pubblici, ha condotto complessivamente all’esecuzione di 9 arresti, alla denuncia di 49 persone, a 34 perquisizioni, al sequestro di oltre 600 grammi droga tra cocaina e cannabinoidi e di 79 piante di canapa indiana, nonché di 129.270 articoli privi di marchio”