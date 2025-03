La polizia ha fermato l’autore di una spaccata ai danni di un negozio in via Tisia, a Siracusa. L’uomo, un 46enne, ha usato questa notte poco prima delle 3 uno scooter come ariete per sfondare la vetrina dell’attività commerciale ed una volta dentro ha rubato i soldi che erano in cassa, poche decine di euro.

La strisce di spaccate

Un episodio che destato molta preoccupazione tra i commercianti della zona, tra le più importanti della città, anche perché da mesi si ripetono le spaccate. In una delle spaccate più recenti, è stato usato proprio uno scooter lanciato contro l’ingresso di una tabaccheria, per cui gli agenti di polizia hanno avviato gli accertamenti per verificare se c’è la responsabilità da parte del 46enne.

Le indagini

“Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a far luce su altri furti con spaccata dei quali non si esclude la possibilità che siano riconducibili allo stesso autore” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

E’ stato denunciato

L’uomo è stato solo denunciato, una circostanza motivata dal fatto che è stato preso non nell’immediata fragranza di reato.

Spaccata a Palermo

Si tratta, comunque, di un fenomeno piuttosto esteso in Sicilia e Palermo è tra le città che più ne soffre. Nei giorni scorsi i ladri hanno fatto irruzione in un locale in via Wagner a Palermo. Anche in questo caso hanno spaccato la vetrina e sono entrati dentro portando via soldi trovati e alcuni oggetti. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza. I danni ammontano a migliaia di euro.

Ironico il commento dei titolari. “A certe persone il nostro locale piace così tanto ce vogliono entrare anche quando non ci siamo – scrivono sui social – Voi avete la possibilità di venire a trovarci in operaio di apertura dalle 14 alle 23 e aiutarci a riparare i danni”.