trasferito in carcere dalla polizia

Un uomo di 31 anni è stato condannato a 4 anni per droga

E’ sparito e così la polizia gli ha dato la caccia

E’ stato rintracciato e condotto in carcere

Dopo una sentenza di condanna a 4 anni di reclusione, in via definitiva, per spaccio di droga, Gianluca Genova, 31 anni, siracusano, era stato arrestato. Eppure, per lui, secondo quanto sostenuto dalla Questura di Siracusa, non si erano aperte le porte del carcere, in quanto era stato ammesso “al beneficio della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali”.

Le violazioni dell’uomo

Solo che “le numerose violazioni della misura alternativa alla detenzione, documentate dalla Polizia, hanno determinato il Tribunale di Sorveglianza a revocare il beneficio” e così gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, si sono messi alla ricerca dell’uomo, che avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Bloccato in Ortigia e condotto in carcere

E’ stato individuato nelle ore scorse ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, e dopo essere stato bloccato è stato condotto in cella, nel penitenziario di Siracusa.

Coinvolto in indagini per traffico di droga

L’uomo è finito in diverse indagini per traffico di droga, in particolare nel giugno del 2017, nella sua abitazione, nella zona di via Algeri, la polizia trovò 25 grammi di hashish e circa 5 mila euro, tra banconote e monete. Inoltre, nella parete di casa furono rinvenute 5 buste di cellophane contenente marijuana e un piccolo involucro con all’interno 20 dosi di cocaina, nonché un quadernone con annotate delle somme di denaro e nomi di persone.

Il fratello condannato in Appello

Nei giorni scorsi, il fratello del 31enne, Maximiliano Genova, 38 anni, disoccupato, siracusano, è stato condannato in Appello a 5 anni e 6 mesi di reclusione per droga. E’ un personaggio molto noto negli ambienti degli stupefacenti, indicato dai magistrati della Dda di Catania e dai carabinieri come il capo del gruppo di via Algeri, che avrebbe gestito un vorticoso traffico di stupefacenti in una della principali piazze dello spaccio di Siracusa.