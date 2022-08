prelevati occhiali da sole, borse e scarpe

I militari della Guardia di finanza di Siracusa hanno portato a termine un’operazione contro il traffico illecito di merce contraffatta e l’abusivismo commerciale.

Blitz nelle spiagge

Il blitz è scattato nella zona di Noto, a sud del Siracusano, in particolare i controlli si sono concentrati in spiaggia dove spesso si vedono giovani migranti che provano a vendere occhiali, teli o altro per guadagnarsi da vivere.

Merce contraffatta

Nel corso dell’operazione, i militari hanno individuato e sequestrato 40 paia di scarpe di note griffe, tra le quali “Adidas”, “Puma”, “Nike”, “Gucci” e migliaia di bracciali, borse, occhiali e collane che non rispettano i requisiti

previsti dal codice del consumo.

Le indagini

Sono in corso le indagini per la ricostruzione delle filiere di approvvigionamento della merce sottoposta a

sequestro, destinata ad essere immessa sul mercato “violando la normativa a tutela dei diritti di proprietà

intellettuale e le regole relative alla concorrenza leale” spiegano dalla Finanza di Siracusa.

“L’impegno profuso testimonia, ancora una volta, il ruolo di polizia “sociale” svolto dalla Guardia di Finanza,

oltre che di polizia economico-finanziaria a tutela dei contribuenti che rispettano le regole commerciali” concludono dal comando provinciale della Finanza di Siracusa.