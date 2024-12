la festa a siracusa

E’ il giorno del ritorno a Siracusa delle spoglie di Santa Lucia che sono custodite a Venezia dal 1204 dopo la conquista di Costantinopoli da parte dell’esercito del doge Enrico Dandolo nella quarta Crociata. Ma che si facevano le reliquie a Costantinopoli? Fu il condottiero bizantino Giorgio Maniace, nel 1039, dopo aver sconfitto gli arabi, a prelevarle dalle catacombe siracusane. A Siracusa tornarono nel 2004, poi nel 2014 ed ora, ancora a distanza di 10 anni ma sottotraccia si starebbe lavorando per lasciare nella città natale della Santa, di cui si ricorda, in questa settimana il suo martirio.

L’arrivo a Siracusa

L’areo con cui le spoglie hanno viaggiato è atterrato nella base militare di Sigonella: da lì il trasporto con un elicottero fino alla sede dell’Aeronautica, in via Elorina. Infine con un pulmino l’arrivo alla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime dove alle ore 16 monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, presiederà la celebrazione eucaristica, animata da animata dai Cori dell’Arcidiocesi di Siracusa.

L’abbraccio con il simulacro nella Basilica di Santa Lucia

Alle ore 18 è prevista l’uscita della Reliquia del Corpo di Santa Lucia dal Santuario della Madonna delle Lacrime e la processione per piazza della Vittoria, via Dinologo, via Ragusa per giungere alla Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro dove si terrà l’Ottavario. Il Santuario di S. Lucia sarà aperto dalle ore 7,15, alle ore 23,30. Le messe saranno celebrate in Basilica alle ore 9,00 ed alle ore 19,00; al Sepolcro tutti i giorni alle ore 8,00, 11,00 e 17,00.

Ingressi e varchi per i fedeli per la celebrazione al Santuario

E’ stato regolamentato l’accesso dei fedeli in occasione della solenne celebrazione eucaristica nel Santuario della Madonna delle Lacrime. L’accesso alla messa sarà consentito esclusivamente ai fedeli muniti di pass.

I colori dei pass, si entra solo con quelli

Varco 1 (verde): accesso da via Testaferrata

Varco 2 (giallo): accesso da via del Santuario (Ospedale)

Varco 4 (fucsia): accesso da via del Santuario (Casa del Pellegrino)

Varco 7 (azzurro): accesso da viale Luigi Cadorna (vicino al semaforo)

Varco 8 (rosso): accesso da viale Luigi Cadorna

L’ingresso dovrà avvenire improrogabilmente tra le ore 14:45 e le ore 15:15.

L’infopoint, dove verranno ritirati i pass, sarà attivo nel piazzale della Casa del Pellegrino in via del Santuario dalle ore 10.00 alle ore 15.10