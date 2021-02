in via della giudecca, a siracusa

Aprirà a Siracusa uno sportello dedicato a migranti

Il progetto è finanziato con i fondi europei

Il Comune ha messo a disposizione un immobile in via della Giudecca

L’ufficio sarà inaugurato lunedì

I migranti potranno recarsi in un ufficio per chiedere informazioni, dalle modalità del permesso di soggiorno fino all’abbonamento con i mezzi pubblici.

Lo sportello per i migranti

Uno sportello vero e proprio situato a Siracusa, in via della Giudecca, ad Ortigia, che aprirà lunedì prossimo. Il progetto si chiama Comune dei Popoli ed è finanziato dell’Unione Europea, tramite il Ministero dell’Interno, con il Fami, Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.

L’inaugurazione

L’inaugurazione dello sportello si terrà lunedì 15 alle 10,30 nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno l’assessore all’Inclusione sociale e al diritto alla casa, Rita Gentile, e il mediatore culturale Ly Amadou che fa parte del team dell’ufficio di Comune dei Popoli. Saranno presenti anche i rappresentanti degli enti partner del progetto.

Il coinvolgimento del Comune

Per questo progetto, infatti, il Comune ha messo a disposizione Casa Minniti. Alla nascita dello sportello si è arrivati alla fine di un lavoro preparatorio di studio della realtà siracusana durato diversi mesi, che ha visto impegnati il Comune, capofila del progetto, e una serie di enti che operano nel sociale e nell’innovazione. Lo sportello, oltre a favorire l’accesso degli stranieri agli uffici pubblici e ai servizi, punta anche a realizzare un centro di formazione e

documentazione.

Alloggi a Cassibile

Ha suscitato polemica, invece, il piano del Comune relativo alla costruzione, in prossimità di Cassibile, a sud di Siracusa, di alloggi che potranno ospitare fino a 100 migranti, braccianti agricoli stranieri impegnati, in primavera, nella raccolta delle produzioni agricole. E’ stato costituito un Comitato contrario alla realizzazione della struttura che ha già manifestato, organizzando un sit in di protesta nell’area in cui sorgeranno le case per i migranti.