a melilli, nel siracusano

I carabinieri di Melilli hanno arrestato un 62enne in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

Pedinamenti ed un incontro

L’uomo, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, lo scorso mese è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ma avrebbe violato le prescrizioni continuando a telefonare e a inviare messaggi alla donna, anche in tarda notte, e in un’occasione l’avrebbe avvicinata all’interno di un bar.

Domiciliari e braccialetto

I militari hanno prontamente segnalato le violazioni all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Picchia ex moglie, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Catania per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della ex moglie, Nunzio Zuccaro, 62 anni, mafioso che ha precedenti per due omicidi, sequestro di persona, occultamento di cadavere, associazione di stampo mafioso e rapina. La misura cautelare in carcere è stata chiesta ed ottenuta dalla Procura etnea nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai carabinieri. A denunciare l’uomo è stata la donna. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte messe in atto dall’indagato nei confronti della donna dal 2019, quando l’uomo era ancora detenuto in carcere per scontare una pena di 30 anni, terminata nel 2020.

La denuncia della donna

La vittima, che negli anni sarebbe stata sottoposta ad un regime di vita vessatorio e umiliante, caratterizzato dalla denigrazione della sua persona e dal timore per la sua incolumità e per quella dei suoi figli, lo scorso marzo ha deciso di denunciare, riferendo ai carabinieri di piazza Verga di essere stata abitualmente vittima di insulti, minacce di morte e violenze da parte del convivente il quale, anche quando era ancora ristretto in carcere, l’avrebbe minacciata di morte lamentando la sua assenza ai colloqui e l’esiguità della somma che lei gli faceva pervenire settimanalmente