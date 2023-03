Sulle Strade di Siracusa, Pd “senza trasporto pubblico non c’è mobilità sostenibile”

27/03/2023

“Siracusa ha uno dei trasporti pubblici più critici dell’intero Paese: un disservizio che provoca un traffico veicolare privato abnorme , con cronici problemi di parcheggio, problemi per il settore del commercio, specie nei punti nevralgici della città”. Lo afferma Angelo Greco, segretario provinciale Giovani Democratici Siracusa, che interviene sul tema della mobilità a Siracusa, trattato nell’ultima puntata de Sulle strade di Siracusa, la trasmissione di approfondimento di BlogSicilia.

La carenza del trasporto pubblico

Il piano di mobilità del Comune prevede più aree pedonali e piste ciclabile allo scopo di abbassare l’inquinamento, tra le cause principali del cambiamento climatico. Il problema è rappresentato dal trasporto pubblico, gestito dall’Ast che attraversa una difficilissima crisi economica e, da un momento all’altro, potrebbe staccare la spina. Negli anni scorsi, a Siracusa, c’erano i bus navetta, elettrici e gratuiti, gestiti dal Comune, poi l’amministrazione Italia, in concomitanza con la pandemia interruppe il servizio.

“Trasporto pubblico gratis per studenti”

“La soluzione di questo problema contribuirebbe ad un migliore sviluppo delle attività commerciali , un servizio per gli anziani che non guidano, e per molti giovani che hanno difficoltà a muoversi in città” afferma Angelo Greco, segretario provinciale Giovani Democratici Siracusa che lancia una proposta. “A proposito di giovani lancio la proposta di un trasporto pubblico totalmente gratuito per le studentesse e studenti, così come accade in molte altre città d’Italia, così da consentire loro gli spostamenti a costo zero”.

La mobilità per i giovani

Secondo l’esponente del Pd, la mobilità dovrebbe essere costruita attorno ai giovani anche per questioni di sicurezza. Tante le vittime per gli incidenti stradali, molti dei quali nel centro urbano.

“Bisogna immaginare infatti una città che dia attenzione e centralità alle ragazze e ragazzi che vivono la città – dice Greco – totalmente. La mobilità pubblica darebbe maggiore tranquillità alle famiglie dei giovani che vivono la città stessa”

“Un nuovo servizio, così pensato, significa anche pensiline più adeguate e moderne, totem digitali che comunicano servizi , orari e arrivo del mezzo, più di un bus per linea (così da accorciare i tempi) e con la gratuità del servizio per studentesse e studenti, farebbe aumentare vertiginosamente la qualità della vita della nostra città, facendo uno scatto in avanti in termini di servizi pubblici e civiltà” chiosa Greco.