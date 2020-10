rischio contagio

Uno studente dell’istituto comprensivo Costa di Augusta è risultato positivo al Covid19. Ad annunciarlo è la direzione della scuola che ha comunicato la quarantena per l’intera classe del contagiato.

“A seguito dell’accertamento – si legge nel documento – della positività al Covid19 di un/a alunno/a, il Dipartimento di protezione del distretto sanitario di Augusta dell’Asp di Siracusa ha notificato alle famiglie interessate il provvedimento di ‘isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria’ per gli alunni della classe coinvolta, la 3C della scuola primaria. Il provvedimento, della durata di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo presunto contatto con il soggetto positivo, venerdì 2 ottobre, riguarda esclusivamente gli alunni e non i loro familiari o contatti, che pertanto non subiranno alcuna restrizione nei comportamenti abituali. Il contagio è stato ricondotto ad ambienti esterni alla scuola, che pertanto non rappresenta un focolaio per la diffusione dell’infezione. Considerato che gli ambienti scolastici sono stati sanificati martedì 6 ottobre, le attività didattiche di tutte le classi, ad eccezione di quella coinvolta nel provvedimento sanitario, si svolgeranno regolarmente”.

Nei giorni scorsi, ad Augusta, è risultato positivo al Covid19 il candidato a sindaco Pippo Gulino, che, però, sui social ha assicurato di stare meglio.

Nel Siracusano, il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, ha disposto la chiusura degli uffici comunali dopo la positività al Covid19 di un assessore della giunta.

“Nell’ottica di poter offrire un servizio – dice il sindaco di Solarino, comune del SIracusano- sempre di qualità, a seguito della positività al Covid19 riscontrata a carico di un appartenente alla mia squadra di governo, ho disposto l’immediata ed accurata sanificazione di tutti gli uffici comunali. Pertanto essi resteranno chiusi in questi giorni e ripartiranno puntualmente lunedì mattina. Mi rincuora il fatto che non mi giungono notizie di altro personale comunale che possa essere in questo momento infetto, ma ciò non deve farci abbassare la guardia di un solo attimo in quanto il virus ha voluto testimoniare che ancora è in agguato”.