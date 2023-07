i sindacati di polizia di siracusa

C’è un senso di inquietudine alla Questura di Siracusa a causa del terzo suicidio in pochi mesi di un agente in servizio a Siracusa.

Il cordoglio dei sindacati

Il segretario provinciale SIULP, Tommaso Bellavia, del SAP Davide Fornari, del SIAP Paolo Mazzarella, del FSP Alessandro Morfino, del COISP Paolo Giardina e del SILP CGIL Gabriella Barone, hanno espresso ” profondo cordoglio e massima vicinanza alle famiglie dei tre poliziotti in servizio nella provincia aretusea che di recente hanno posto fine alla loro esistenza”.

“Pronti ad ascoltare chi è in difficoltà”

“Ogni – spiegano i sindacati – iniziativa che possa essere di supporto per i colleghi che attraversano delle difficoltà familiari e personali troverà i sindacati della Polizia a completa disposizione, perché dietro una divisa c’è sempre un uomo ed una donna comune con le sue fragilità, con le sue problematiche, con i sui dubbi e con le sue incertezze. Pensare che i Poliziotti siano super uomini o super donne è l’errore più grave che si può commettere”

“Non riusciamo a farcene una ragione”

In merito alle cause che hanno scatenato quei drammatici gesti, i sindacati allargano le braccia. “Tutti e tre gli episodi hanno toccato nel profondo gli animi delle donne e degli uomini che appartengono alla grande famiglia della Polizia di Stato aretusea e nessuno riesce a farsi una ragione per gli insani gesti commessi dai tre colleghi tutti accomunati da una sana passione per il loro lavoro e con un irreprensibile stato di servizio, ben voluti e stimati sia dai colleghi che dai loro superiori”.

Vicinanza al questore Sanna

Un pensiero i sindacati lo rivolgono al questore di Siracusa, Benedetto Sanna. “In questi giorni di lutto e di riflessione, i rappresentanti degli operatori della Polizia di Stato sentono il dovere di stringere in un abbraccio affettuoso anche il questore Benedetto Sanna – spiegano i sindacati – che ha sofferto e sta soffrendo la perdita dei “suoi uomini”. Con grande professionalità e solidi valori morali, ha creato un rapporto cordiale e sincero con tutte le organizzazioni sindacali e con il personale della Questura e degli uffici periferici assicurando, in momenti bui come questi, la certezza che, nonostante lo smarrimento iniziale, le poliziotte ed i poliziotti siracusani sapranno reagire nel migliore dei modi, continuando a servire con serenità, abnegazione e senso del dovere i cittadini di questa provincia”