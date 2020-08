Tenta di entrare a calci in casa della moglie e poi ferisce un carabiniere, arrestato marito violento

Redazione di

29/08/2020

I carabinieri di Floridia hanno arrestato un uomo, 36 anni, residente a Floridia, nel Siracusano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. A denunciarlo è stata la moglie, che, temendo per la sua incolumità, ha chiesto soccorso ai militari: secondo quanto emerso nella deposizione della vittima, marito, originario del Marocco, avrebbe provato ad entrare a tutti i costi in casa, presumibilmente con l’obiettivo di dare una lezione alla consorte, che le avrebbe sbarrato la porta. L’uomo avrebbero tentato di entrare danneggiando con calci e pugni l’ingresso dopo aver distrutto il citofono. “L’uomo, tuttavia, indotto alla calma dai carabinieri intervenuti, è stato accompagnato presso la sede della Tenenza ove, senza alcun valido motivo, si scagliava contro uno dei Carabinieri in quel momento in servizio all’interno della caserma e lo aggrediva colpendolo alla mano. Il 36enne è stato subito immobilizzato e dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri. Come disposto dalla Procura, è stato accompagnato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, mentre la moglie, grazie all’intervento di un centro antiviolenza, è stata accompagnata in struttura protetta.

I carabinieri di Floridia hanno arrestato un uomo, 36 anni, residente a Floridia, nel Siracusano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. A denunciarlo è stata la moglie, che, temendo per la sua incolumità, ha chiesto soccorso ai militari: secondo quanto emerso nella deposizione della vittima, marito, originario del Marocco, avrebbe provato ad entrare a tutti i costi in casa, presumibilmente con l’obiettivo di dare una lezione alla consorte, che le avrebbe sbarrato la porta. L’uomo avrebbero tentato di entrare danneggiando con calci e pugni l’ingresso dopo aver distrutto il citofono.

“L’uomo, tuttavia, indotto alla calma dai carabinieri intervenuti, è stato accompagnato presso la sede della Tenenza ove, senza alcun valido motivo, si scagliava contro uno dei Carabinieri in quel momento in servizio all’interno della caserma e lo aggrediva colpendolo alla mano. Il 36enne è stato subito immobilizzato e dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.

Come disposto dalla Procura, è stato accompagnato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, mentre la moglie, grazie all’intervento di un centro antiviolenza, è stata accompagnata in struttura protetta.