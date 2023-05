Indagato un 19enne

Un 19enne fermato dalla polizia a Lentini, nel Siracusano, perché ritenuto l’autore di un tentato omicidio. Avrebbe ferito a colpi di arma da fuoco un 30enne. Fatto di sangue avvenuto al culmine di una lite per futili motivi la notte dello scorso 12 maggio in paese, durante i festeggiamenti per il patrono, Sant’Alfio.

Le accuse a suo carico

L’aggressore si era poi dato alla fuga. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di tentato omicidio emesso dalla Procura di Siracusa. Il 19enne, che deve rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

I colpi esplosi durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio in concomitanza del rientro del fercolo di Sant’Alfio. Pare che l’episodio sia contestualizzato ad una lite avvenuta per cause banali. La ricostruzione dei fatti al vaglio degli inquirenti. Il ferito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale.

Condannato a Siracusa

Negli ultimi mesi, nel Siracusano, sono aumentati, in modo esponenziale, gli agguati a colpi di pistola. Il 6 aprile condannato dal gup del tribunale di Siracusa a 2 anni e 4 mesi un uomo di 54 anni, Claudio Cuzzola Foti. Finito sotto processo per aver gambizzato a Siracusa un uomo di 38 anni. L’agguato è avvenuto il 30 dicembre scorso in corso Timoleonte, a due passi dal santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Dalle indagini dei carabinieri di Siracusa, il 54enne, quella notte, dopo una discussione con la vittima, avrebbe estratto una pistola ed esploso 2 colpi diretti alle gambe al 38enne.

Arrestato per aver gambizzato un uomo

Nel marzo scorso il gip del tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare nei confronti di un 32enne, di Solarino, accusato di aver gambizzato il mese prima un intermediatore finanziario, Francesco Brunno, residente a Floridia, nel Siracusano. L’agguato si è verificato in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa, in circostanze ancora non del tutto chiare. Fatto sta che la vittima è stata accompagnata all’ospedale di Siracusa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

Like this: Like Loading...