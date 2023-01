le segnalazioni nel capoluogo

Scosse sismiche senza fine al largo del canale di Sicilia, in particolare nell’area di mare in prossimità di Malta. Il più forte si è registrato ieri sera alle 20,55: secondo l’Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia il terremoto è stato di magnitudo 5.6 ed è stato avvertito anche nel Siracusano.

le sNel capoluogo, diverse le segnalazioni sulla scossa, perlopiù sui social, che sono stati inondati di testimonianze sulla consistenza del sisma. Per fortuna, il sisma non ha creato danni, non ci sono persone rimaste ferite. Nel corso della nottata e fino alle prime ore del mattino di oggi quella porzione di mare è stata interessata dallo sciame sismico.