la scossa è stata di magnitudo 4.1

Una forte scossa di terremoto si è registrata questa sera nera in una fetta della Sicilia orientale, comprendente Siracusa, Catania e Ragusa. Il sisma, di magnitudo 4,1, ha avuto come epicentro Mazzarrone, nel Catanese, ma l’onda è stata avvertita su un vasto territorio. Anche nella zona dell’Ennese si è sentito il terremoto, in particolare nell’area vicina a Piazza Armerina. Al momento, non si registrano danni, tanta paura per molti siciliani, che hanno lasciato commenti sui social, manifestando il loro timore.