sulla noto-pachino

Un terribile incidente si è verificato nelle ore scorse sulla Strada provinciale 19 tra Noto e Pachino. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Noto, nell’impatto sono rimasti coinvolti una macchina, una Toyota Yaris, ed un pullman, diretto a Noto e pieno di passeggeri.

Feriti in ospedale

Il traffico è bloccato per consentire al 118 di trasportare i feriti negli ospedali più vicino, al momento non se ne conosce con certezza il numero così come, dalle prime informazioni non risultato allo stato persone decedute. Sul posto, si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno provveduto a far uscire le vittime dai mezzi coinvolti nello scontro.

Le indagini

I carabinieri stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto: da accertare se auto e pullman provenissero da direzioni opposte o se, invece, fossero nella stessa carreggiata.

I mezzi danneggiati

L’auto è stata completamente distrutta, la parte anteriore del mezzo è un ammasso di lamiere mentre è stata danneggiata la portiera del bus dalla parte del conducente.

Un morto nel Ragusano

Incidente mortale ad Acate. A perdere la vita un ventenne che si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’autovettura. A perdere la vita Giuseppe Curvà. L’episodio è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri delle 4 fontane, strada per Pedalino e Mazzarrone.

Curvà sarebbe giunto cadavere all’ospedale di Vittoria dopo essere stato prelevato da un’ambulanza del 118. Indagini in corso con rilievi da parte delle forze dell’ordine.

La tragedia di Santa Croce e la morte di Rosario Pace

Commozione e sgomento per la tragica morte di Rosario Pace, il giovane di 26 anni morto in un tragico incidente automobilistico sulla Comiso-Santa Croce. È il momento del ricordo per il ragazzo, che di professione faceva il cameriere. Chi parla di lui lo descrive come un giovane serio, disponibile e sempre col sorriso.