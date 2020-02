Un tir ha travolto i cavi dell’alta tensione in prossimità del passaggio a livello di Marina di Priolo.

Il conducente del camion, un uomo di 45 anni, dopo essere sceso dalla cabina, intorno alle 13,30, ha provato a rimuovere i fili elettrici dal mezzo ma è rimasto folgorato. Si è procurato una ferita ad una mano ed è stato necessario il trasferimento in ospedale, al Cannizzaro di Catania, ma l’incidente ha paralizzato il traffico ferroviario da e per Siracusa. I tecnici delle Ferrovie hanno lavorato per oltre un’ora ma il danno è stato riparato negli ultimi miniti. La circolazione sarà ripristinata tra poco mentre su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti del commissariato di polizia di Priolo, la Polizia ferroviaria ed i carabinieri.

Le indagini dovranno accertare le cause di quel che sembra essere un incidente, molto dipenderà dalla testimonianza del conducente del camion che, secondo fonti investigative, non corre pericoli di vita.