Ricatti sessuali

Avrebbe voluto che due donne, con cui avrebbe avuto una relazione, tornassero a fare sesso con lui. E per convincerle, le avrebbe minacciate di divulgare delle foto intime che custodiva nel suo telefonino. La denuncia delle vittime ha permesso agli agenti della Polizia postale, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, di rintracciare l’uomo, 42 anni, di Pachino, nel Siracusano, nel cui cellulare sono state trovate e sequestrate quelle immagini al termine della perquisizione nella sua abitazione, come disposto dalla magistratura. E’ accusato di revenge porn il quarantaduenne, che è stato iscritto nel registro degli indagati, ed affronterà un procedimento giudiziario.

“L’indagine è stata avviata dalla Sezione Polizia Postale di Ragusa a seguito della denuncia di due donne quarantenni residenti in quella provincia che avevano avuto, in tempi diversi, rapporti sentimentali con l’indagato che, nel corso di quelle relazioni, aveva realizzato foto e video dei loro rapporti intimi. Successivamente alle separazioni, l’uomo aveva più volte tentato di riprendere i rapporti, minacciando le donne di diffondere le foto ed i video in suo possesso” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.