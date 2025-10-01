Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice Skorpion e di una pistola modificata.

Le armi nel muro

Nel corso di una perquisizione, nella sua abitazione, a Siracusa, gli investigatori, insieme all’unità cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le due armi, due silenziatori compatibili con queste ultime e relativo munizionamento, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, situato nella zona balneare di Siracusa. Nella disponibilità dell’uomo c’erano anche 78 grammi di marijuana, anch’essa sequestrata.

La convalida ed il trasferimento in carcere

L’arresto, avvenuto nella mattinata di ieri, è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Siracusa il quale ha confermato la custodia cautelare in carcere. Sono in corso le indagini al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio dell’uomo