I carabinieri hanno arrestato a Pachino una coppia trovata in possesso di circa un chilo di droga. È in carcere, nel penitenziario di Cavadonna, Riccardo Notaris, 52 anni, pachinese, con precendenti penali, mentre si trova ai domiciliari una donna, C.M., siracusana, 47 anni.

I due, che erano a bordo della loro auto, sono incappati in un posto di controllo ed hanno manifestato molto nervosismo.

Al termine della perquisizione, “sono stati trovati in possesso di 910 grammi di hashish, suddivisa in 18 panetti, occultata sotto il sedile passeggero dell’auto. Un risultato importante già solo a considerare il valore della sostanza, che se suddivisa in dosi e rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare migliaia di euro; l’aspetto tuttavia più positivo sta nel fatto di aver tolto dalla circolazione un simile quantitativo di droga” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

I due nelle prossime ore saranno ascoltati dal Gip del tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida delle misure cautelari.