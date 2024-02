operazione della polizia di noto

È di 5 arresti il bilancio di una operazione contro il traffico di droga ed armi portata a termine dalla polizia di Noto tra Rosolini e Noto, nella zona sud del Siracusano.

Blitz a Rosolini

È ai domiciliari una donna, originaria del Marocco, residente a Rosolini, nel Siracusano, trovata in possesso di

52,37 grammi di cocaina; 1 pietra di cocaina, 1,30 grammi di marijuana e soldi in contanti: 6442 in banconote di vario taglio provento di spaccio. Inoltre, aveva con se 200 grammi circa di monili in oro, tra cui anelli, fedi nuziali, bracciali, collane, provento di furto. Il tutto occultato nella suola delle scarpe. Gli agenti di polizia hanno anche arrestato a Rosolini, nel quartiere delle case popolari, un uomo accusato di detenzione illegale di armi clandestine con relativo munizionamento nonché deferito per ricettazione.

Le armi nella credenza

Nella credenza del soggiorno e nel garage di pertinenza, sono stati rinvenuti una pistola con proiettili che l’uomo deteneva illegalmente, un’ulteriore pistola con matricola abrasa e munizioni occultate all’interno di un barattolo di chewing gum e tenute in una borsa termica, nonché 2 fucili da caccia con numerosi proiettili occultati all’interno di un sacco di plastica e risultati essere provento di furto nel Comune di Noto. Nell’abitazione rurale dell’uomo, la polizia ha scovato un fucile rubato con munizionamento avvolto in un cellophane e celato all’interno di un bidone per la raccolta delle olive. Sempre nel casolare, all’interno di una vecchia autovettura Volkswagen Golf sotto il sedile lato guida c’era una pistola a tamburo priva di matricola con 13 proiettili.

Minore arrestato

A Noto è stato arrestato un minore per traffico di droga. Nel corso di un controllo la polizia gli ha trovato tra gli slip 400 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, all’interno dell’imbottitura del giubbotto indossato sono stati rintracciati 100 grammi di hashish ed un involucro di cellophane termosaldato contenente circa 2 grammi di cocaina.

Due vicini in carcere

L’ultimo blitz antidroga si è verificato a Noto. Un uomo è stato sorpreso mentre occultava un pacchetto dentro un anfratto di una piccola grotta naturale scavata nella roccia all’interno di un terreno. L’uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 panetto dal peso di 92 grammi di hashish, confezionato in un cellophane che era in una tasca del giubbotto. All’interno del pacchetto occultato nella grotta è stato rinvenuto un sacchetto sottovuoto contenente Hashish per un peso complessivo di circa 615 grammi.

Il terreno usato come nascondiglio risulta di proprietà del suo vicino che nascondeva 4 ovuli di Hashish ed un ovetto in plastica contenente cocaina confezionata in dosi per un peso complessivo di 1 grammo.

Inoltre, la polizia ha rinvenuto nell’abitazione un barattolo contenente 135 euro verosimilmente provento di spaccio; una pistola a salve priva di tappo rosso; un pizzino con nomi ed importi. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere.