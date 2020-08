L'allarme dato dai passanti

Tragedia a Lentini, nel Siracusano, dove una donna è morta dopo essersi lanciata nel vuoto da una finestra. La vittima è una anziana di 80 anni, ospite di una casa di riposo, che si trova nel cuore di Lentini, e sono stati alcuni passanti a dare l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata si sarebbe chiusa in una stanza ed a quel punto avrebbe deciso di togliersi la vita. L’impatto è stato violento, troppo gravi le lesioni per consentire ai soccorritori di tentare di tenere l’anziana aggrappata alla vita. Non si conoscono, al momento, le ragioni del gesto, la pensionata potrebbe avere avuto un crollo nervoso ma sono solo le prime valutazioni.