Indagini dei carabinieri

Un incendio è stato appiccato nei locali del Sert di Lentini ma per fortuna non ha provocato grossi danni. A quanto pare, i ladri, questa notte, si sono intrufolati nella struttura, presumibilmente con l’obiettivo di rubare qualcosa ma non trovando nulla da portare a casa avrebbero pensato di scatenare un rogo. Le fiamme non si sono propagate e si sono spente nel giro di poco tempo: i primi ad accorgersi del danno sono stati i dipendenti della struttura, che si trova nell’area del vecchio ospedale. Come fanno sapere fonti dell’Asp di Siracusa, l’attività non si è fermata ma sulla vicenda ci sono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Augusta. E’ probabile che l’obiettivo dei ladri fosse di trafugare i farmaci, tra cui il metadone, che, però, sono conservati in delle casseforti, dunque era una missione impossibile prenderle e magari farne uso o addirittura piazzarle sul mercato nero.

Nei giorni scorsi, sempre nella zona del Siracusano, ad Avola, in particolare, due agenti del commissariato di polizia hanno tratto in salvo una famiglia, composta da una coppia di anziani e la nipote, rimasta intrappolata nel proprio appartamento per lo scoppio di un incendio nella loro palazzina in via Rattazzi, ad Avola. E’ quanto sostiene la segreteria dell’Adp, sindacato autonomo di polizia, che ha fornito i dettagli di una notte che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. A complicare le cose, le condizione della nipote dei pensionati, affetta da problemi psichiatrici, andata nel panico dopo quei minuti concitanti.

I due poliziotti, infatti, secondo la ricostruzione del sindacato, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, sono entrati nello stabile in cui sarebbero rimasti dentro gli anziani e la donna. Fazzoletti alla bocca, si sono fatti largo nella coltre di fumo guadagnando l’ingresso della casa dei pensionati, di circa 90 anni, che non riuscivano a muoversi. Sono stati salvati insieme alla nipote che si era chiusa in bagno.