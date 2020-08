A Messina

U’autista della forestale P.T. 67 anni, è morto oggi pomeriggio cadendo in un dirupo con la sua autobotte mentre andava al villaggio di San Filippo a Messina per spegnere un incendio.

Indagini sono in atto per capire se l’uomo sia stato colto da malore e per questo sia quindi uscito fuori strada. Sul posto forze dell’ordine e il magistrato di turno.

Diversi gli incendi che si sono consumati in queste ore in Sicilia Brucia la riserva naturale dell’Altesina e dell’Altesinella, vicino Nicosia (En). Un incendio sta divorando il bosco dell’area protetta all’interno del quale ci sono alcune aziende agricole. Le operazioni di spegnimento da terra sono quasi impossibili a causa del territorio impervio.Sul posto stanno operando, già da stamattina, in mancanza dei canadair, utilizzati in altre operazioni, due elicotteri e squadre della Forestale, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Roghi anche a Lipari. Un grosso incendio nel pomeriggio si è sviluppato a Pianoconte in località Schiccione. Le fiamme spinte dal vento hanno anche lambito alcune villette. I vigili del fuoco, i carabinieri, la forestale e la polizia municipale, oltre ai numerosi volontari, stanno cercando di domarlo. Danni ingenti: alla macchia mediterranea, ad orti, ad alberi secolari di ulivi. Diversi ettari di terreno sono stati ridotti in cenere. E’ anche giunto un elicottero per gettare acqua di mar sulle fiamme. I carabinieri ritengono che il rogo sia doloso.