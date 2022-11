trovato impiccato nel suo appartamento

Poco dopo la fine di una cena, insieme ai suoi colleghi, un agente di polizia di Siracusa si è tolto la vita. E’ stato trovato impiccato il 48enne, in servizio negli uffici del Tribunale di Siracusa, ma nessuno di coloro che erano con lui avrebbero sospettato qualcosa né, nei giorni scorsi, sarebbero emersi comportamenti strani da parte del poliziotto. Eppure, ha deciso di togliersi la vita l’uomo che lascia così la sua famiglia, sotto shock, come tutti gli amici ed i colleghi, che non riescono a credere a quanto accaduto.

Una tragedia senza spiegazione, come tante altre che sono accadute, come quella di un altro poliziotto siracusano, originario di Priolo, in servizio a Milano che il mese scorso si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. La tragedia si è consumata al Cpr di via Corelli, a Milano, e l’agente, che si sarebbe trovato a colloquio con delle persone, si sarebbe alzato e poco dopo si è sparato. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita ma la notizia del suo decesso è arrivata rapidamente a Priolo, la città natale dell’agente.