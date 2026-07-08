Tragedia nel primo pomeriggio di oggi al solarium di viale Tunisi noto come Ru Frati. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava sugli scogli, a poca distanza dalla piattaforma in legno realizzata dal Comune di Siracusa.

L’allarme

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato l’uomo in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, giunti via mare con una motovedetta, insieme ai vigili del fuoco che hanno effettuato il recupero della salma. Presenti anche le forze dell’ordine, il magistrato di turno e il medico legale.

Le cause della morte: le indagini

Le cause del decesso restano al momento da accertare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un malore improvviso, ma nessuna pista viene esclusa fino agli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Sarà l’ispezione cadaverica a fornire i primi elementi utili per chiarire le circostanze della morte.

I testimoni

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di decine di persone che in quel momento affollavano il solarium e il tratto di mare antistante. Le operazioni di soccorso e il successivo recupero del corpo hanno richiamato numerosi curiosi, mentre tra i presenti si sono diffusi sgomento e incredulità per quanto accaduto in uno dei luoghi più frequentati della costa siracusana durante la stagione estiva. Nelle prossime ore gli accertamenti degli investigatori potranno delineare un quadro più preciso della vicenda.