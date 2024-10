nel siracusano

Tragedia al lido di Noto, nel Siracusano, dove un turista è morto mentre stava facendo il bagno.

Cosa è accaduto

E’ accaduto nel pomeriggio quando la vittima, un 61enne, originario della Repubblica ceca, si è immerso nelle acque con l’obiettivo di fare una nuotata ma poco dopo avrebbe avuto difficoltà a rientrare.

La morte

Avrebbe chiesto aiuto, a riva c’erano i parenti del 61enne ma per lui non c’è stato nulla da fare. E’ probabile che è rimasto vittima di un malore come emerso dai primi accertamenti dei soccorritori.

Tragedia sfiorata

Un uomo che stava per annegare in mare, nelle acque della spiaggia di Pantanello, ad Avola, nel Siracusano, è stato tratto in salvo nella giornata di domenica.

Secondo una prima ricostruzione, il bagnante, approfittando della bella giornata, avrebbe deciso di tuffarsi per poi fare una nuotata. A quanto pare, le onde gli avrebbero impedito di rientrare e qualcuno, dopo essersi accorto del pericolo che correva, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Una motovedetta della Guardia costiera ha iniziato la navigazione verso l’area in cui si trovava l’uomo poi recuperato da un mezzo di un circolo nautico, allertato dalla sala operativa della Capitaneria di Porto. A terra, ad attendere il bagnante c’era l’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento della vittima all’ospedale Di Maria di Avola