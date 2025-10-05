Tragedia a Siracusa per la scomparsa di un 40enne, Giovanni Cerruto, trovato senza vita nella sua abitazione, nella zona centrale della città, nell’area di corso Gelone. Un uomo molto noto negli ambienti sportivi, in particolare del calcio, in quanto era il preparatore dei portieri del settore giovanile del Siracusa calcio.

Le indagini

Sul caso, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine, avvertite da una drammatica segnalazione nella serata di ieri e tra le cause del decesso gli inquirenti prendono in considerazione l’ipotesi del suicidio.

Il derby tra Catania e Siracusa

Un episodio che ha scosso la larga cerchia di familiari, amici e conoscenti del 40enne ed avvenuto a poche ore dal derby tra Catania e Siracusa, valido per il campionato di serie C in programma nel pomeriggio al Massimino di Catania.

Il cordoglio

Tante le testimonianze di cordoglio per la scomparsa del 40enne, tra cui quella del Settore giovanile del Siracusa calcio: “Grave lutto nella famiglia azzurra. Sconvolti e con immenso dolore, esprimiamo tutto il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia del nostro caro e amato preparatore dei portieri Giovanni Cerruto che ci ha lasciati prematuramente” si legge nel post della pagina social